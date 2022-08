Videoverslag tweede dag SNEEKWEEK 2022

SNEEK - De tweede dag van de SNEEKWEEK 2022 gaat de boeken in als vanouds gezellig en druk.

Diverse activiteiten zorgden de gehele dag voor gezellige drukte in de binnenstad. Ook op en rond het Sneekermeer was het weer heerlijk druk. In de avonduren stond de binnenstad weer traditioneel op zijn kop. De weergoden zijn de SNEEKWEEK goed gezind. Ook de komende dagen volop zomer!

Video door: Ramiro Gras/Eyewax