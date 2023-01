VIDEO | Zeventien jaar oude tankautospuit Brandweer Makkum vervangen

MAKKUM - De zeventien jaar oude tankautospuit van Brandweer Makkum is zaterdag 14 januari vervangen voor een gloednieuwe tankautospuit van Volvo.

De nieuwe tankautospuit beschikt over de nieuwste innovaties en zou langer mee moeten gaan. Het totale gewicht licht minder zwaar, daardoor kan er meer (blus-)water worden meegenomen. Binnen in de cabine is plek voor 7 brandweermensen mee.

In onderstaande video spreken wij met Ruurd Cuperus van Brandweer Makkum.