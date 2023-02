VIDEO - Ut Snoepke verhuisd naar het Grootzand

SNEEK - Ouderwetse snoepwinkel Ut Snoepke is laatst verhuisd naar een ander pand op het Grootzand.

De nieuwe winkel heeft net zoals de oude een grote variatie in snoepgoed. Van pepermunt tot karamel en van lolly's tot drop. In de onderstaande video spreken wij met eigenaresse Corry Jorritsma over haar nieuwe winkel.