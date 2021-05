VIDEO: schoolkinderen uit Woudsend eerste schoolreisje voor Sybrandy's

OUDEMIRDUM - Sybrandy's Speelpark in Oudemirdum is weer open. Zeventig leerlingen van de Meester van der Brugschool in Woudsend waren woensdag welkom voor de komeet, de Wave Rider of de Nautic Jet. Het is het eerste schoolreisje van dit jaar, nadat de attractieparken vorige week weer open mochten.