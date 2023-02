VIDEO | Gemeentearchief Súdwest-Fryslân zoekt verhalen over evacués tijdens WOII

SUDWEST FRYSLAND - Stagiairs Lennert Schraa & Medin Sabanovic zijn langs geweest bij De Tiid in Bolsward om met Jack de Vries te praten over de evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het gemeentearchief is op zoek naar verhalen over de evacués omdat ze meer verhalen willen vertellen over hun. Hoe kwamen zij naar Súdwest-Fryslân? Hoe was het leven toen?

Bent u als evacué of kent u iemand die als evacué in de voormalige gemeenten van Súdwest-Fryslân terecht gekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, of heeft u of uw familie evacués in huis genomen toentertijd en wilt u uw verhaal met ons delen? Neem dan contact op met archief@sudwestfryslan.nl