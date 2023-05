VIDEO/FOTO'S Stem van Sloten, stadsomroeper Pieter Haringsma, roept na 40 jaar nog één keer: ,,Burgers fan Sleat stean op it is dei!''

Terwijl Van der Land de stempelkaarten van de circa zeshonderd deelnemers voorzag van een bewijs van passage, had Haringsma het druk met handen schudden, praten en de nodige grapjes maken. Menigmaal klonken de woorden ,,Vandaag wilde ik nog meemaken, maar nu stop ik er mee. Het is mooi geweest, ik ga in ruste.''

Zakdoek

Als de laatste oldtimer uit het zicht is neemt Pieter Haringsma nog eenmaal het woord in zijn rol als stadsomroeper. ,,Burgers fan Sleat stean op it is dei!'' klinkt op luide stem door het stadje. ,,Dit is de lêste kear dat ik dit as omropper roppe sal. Ik draach myn ratel no oer oan myn opfolger Van der Land.'' Daarop omhelzen Pieter Haringsma en Wiebrand van der Land elkaar een gaat de ratel na 40 jaar over in nieuwe handen. Daarbij is voor Haringsma een zakdoek noodzakelijk om de ogen droog te deppen.



Tekst gaat verder onder de video



Hans Wiegel

Ook vrijdagavond namen de de tranen even de overhand bij de 78-jarige Slotenaar. In zijn voor vele bekende prachtige historische kostuum was Pieter Haringsma voor de laatste keer aanwezig bij de demonstratie van de Stadsschutterij Sloten. Daarbij waren vanwege het afscheid van de stadsomroeper deze keer ook speciale gasten aanwezig. Zo kwam burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren naar het terrein bij de molen. Maar ook oud Commissaris van Koningin en VVD-coryfee Hans Wiegel kwam naar Sloten.

Ereburger

Wiegel, met Fryske stropdas, werd in het kader van de Elfsteden Oldtimer Rally voorgereden in een prachtige historische auto. Het gezelschap proostte met een glas champagne en hielp met het afsteken van het kanon. Tot grote verrassing van Pieter Haringsma werd hij die avond benoemd tot ereburger van zijn stad Sloten.



Klik voor alle foto's de link https://bit.ly/41RRNAN



Lees ook het verhaal van stadsomroeper Pieter Haringsma via de link: www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/face-to-face-stadsomroeper-pieter-haringsma-stopt-na-veertig-jaar-ik-sil-it-ferskriklik-misse