VIDEO - Cool Súdwest zet zich in om jongeren zo gezond en gelukkig mogelijk op te laten groeien

Cool Súdwest is een initiatief in de gemeente Súdwest-Fryslân, gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar oud, met als motto: 'Alle jongeren gezond!'

Het project Cool Súdwest heeft als doel te voorkomen dat jongeren naar alcohol en drugs grijpen en wil daarmee bewerkstelligen dat jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit willen ze bereiken door het aanbieden van nuttige vrijetijdsbesteding en door tegelijkertijd een rolmodel te zijn voor de jeugd. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft inspiratie gehaald uit het succesvolle onderzoek in IJsland. Ze gebruikt het IJslandse preventiemodel om invulling te geven aan de aanpak achter het project Cool Súdwest. Jelle de Jager, die al vier jaar als jongerenwerker actief is, speelt een essentiële rol in het project en heeft een sterke passie voor zijn werk bij Cool Súdwest.