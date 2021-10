Viaduct Sneek krijgt de naam van Aldert Poortema

SNEEK- In de nacht van 11/12 oktober a.s. krijgt het viaduct tussen de twee houten bruggen richting het centrum van Sneek de naam van Aldert Poortema.

Naar Amerikaans model kwam defensie op het idee om viaducten in Nederland te vernoemen naar militairen die gesneuveld zijn tijdens een vredesmissie, in overleg met Rijkswaterstaat en gemeenten. Zo zijn er al een aantal viaducten door geheel Nederland de laatste anderhalf jaar vernoemd. Vorig jaar mochten de ouders van Aldert Poortema, als nabestaanden, met behulp van defensie, een aantal viaducten uitzoeken die nog geen naam hadden.

Wens

“Nu hadden wij als wens dit in de regio van Sneek te doen omdat Aldert hier opgegroeid is. Afgelopen week, op de geboortedag van Aldert, kregen wij het bericht dat in de avond /nacht van 11-12 oktober tijdens werkzaamheden aan het viaduct tussen de twee houten bruggen richting centrum Sneek, Aldert zijn naam en rang geplaatst zal worden. Heel eervol en respectvol, zijn naam zal nooit vergeten worden”, zo laten Hans en Marjan Poortema weten.

Officiële ceremonie

De ceremonie zal op een later tijdstip plaatsvinden samen met ons als nabestaanden en genodigden, De gemeente beslist de datum en het tijdstip.

Aldert Poortema

Aldert is 22 jaar geworden. Geboren op 7 oktober 1985 te Wymbritseradeel