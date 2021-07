Verzoekprogramma bij lunchconcerten in de Martinikerk

SNEEK- In augustus is er elke vrijdag van 12:30 tot 13:00 een lunchconcert. De concerten worden gegeven door de organist van de Martinikerk Bob van der Linde, die elke week een zeer gevarieerd programma speelt.

In juli liep het repertoire van Buxtehude tot Elton John. Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd via kerkmuziek@pknsneek.nl. De concerten zijn gratis toegankelijk. Opgeven voor de concerten kan via www.pknsneek.nl