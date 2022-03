Vervoerder Arriva krijgt goede waardering van reizigers

SNEEK- Het rapportcijfer voor het regionaal openbaar vervoer van Arriva is dit jaar wederom gestegen, naar een 7,8. Dat blijkt uit de jaarlijkse OV-Klantenbarometer van CROW-KpVV. De Friese Waddeneilanden scoren maar liefst een 8,9 in 2021. En ook Aquabus deed het onverminderd goed met een 8,5.

Top-3 Arriva gebieden

De top-3 van de hoogst gewaardeerde gebieden waar Arriva actief is, ziet er als volgt uit. Op de eerste plaats de Friese Waddeneilanden* met een 8,9. Gevolgd door de veerdiensten Rotterdam – Dordrecht en Drechtsteden (8,5). En een gedeelde derde plek is er voor de treinlijn Maastricht Randwyck – Heerlen (die onderdeel uitmaakt van de gehele regionale OV concessie Limburg) samen met het stadsvervoer in Leeuwarden* (8,1).

Sociale veiligheid en reisinformatie

De OV-Klantenbarometer meet verschillende onderdelen. Veiligheid staat bij Arriva hoog in het vaandel, dit geldt zowel voor medewerkers als voor reizigers. Alle Arriva gebieden scoren op dit onderdeel hoger dan een 8,2.

Ook op gebied van het verstrekken van reisinformatie gaan alle regio's in waardering omhoog. Het gaat zowel om de informatie die in treinen en bussen wordt verstrekt als de informatie rondom (incidentele) verstoringen op het spoor.

Instappen in een Arrivatrein

Wat opvalt in de beoordeling van de treinlijnen is de hoge waardering voor het instappen. Daarin scoren bijna alle treindiensten van Arriva een 9 of hoger.

Alle regionale treinen van Arriva zijn laagvloers. Dat wil zeggen dat de trein zo goed mogelijk aansluit op het perron voor een zo drempelloze opstap als mogelijk. Daardoor kunnen ook alle reizigers die gebruik maken van een hulpmiddel zonder assistentie in al onze treinen instappen.

*de Friese Waddeneilanden en de stadsdienst Leeuwarden zijn beide onderdeel van busconcessie Fryslân.