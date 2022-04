Vervanging lange spruit van Houtzaagmolen De Jager

WOUDSEND - Afgelopen vrijdag is bij de markante houtzaagmolen in Woudsend de lange spruit vervangen door De Molenmakers. Deze balk loopt dwars door de kap. De oude weghalen was een flinke klus, maar het plaatsen van de nieuwe spruit ging vlot. Toch werd het nog even avondwerk, maar dat mocht de pret niet drukken!