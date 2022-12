Vervanging kademuur Waterpoortsgracht en Martiniplein nadert voltooiing

Op 26 november vorig jaar werd de kade afgezet nadat uit metingen bleek dat de kade aan de Waterpoortsgracht in Sneek in beweging was. Om de kans op verdere verzakking te verkleinen en om de veiligheid te waarborgen, werd toen een deel van de kade afgezet met hekken. Nu is de omvangrijke klus bijna geklaard. En de Wonderbrug? Of die weer terugkomt? Wordt vervolgd.