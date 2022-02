Vertrouwen in elkaar basis voor zege VC Sneek op Dynamo (3-0)

SNEEK - De dames van VC Sneek hebben zich uitstekend gerevancheerd voor de onnodige nederlaag in Meijel tegen Peelpush. In de goed bezette Sneker Sporthal werd Dynamo in drie sets de duimschroeven flink aangedraaid en dat resulteerde in een gedecideerde triomf op de gasten uit Apeldoorn. Met name het spel in de eerste set was er eentje uit voor een perfect youtube-filmpje. “We speelden praktisch foutloos toen,” meldde Anniek Siebring tevreden. De overige twee sets werden ook in Sneker voordeel beslist waardoor de formatie van Henriëtte ter Steege blijft meedoen om de felbegeerde play-off plaatsen.