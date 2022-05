Vertelling in de tuin van boerderij Stadzigt- IJlst 'Uitgesteld Geluk'

IJLST- IJlst doet mee! In de prachtige tuin van boerderij Stadzigt zal een van de 100 verhalen ten gehore gebracht worden. De Iraanse schrijfster Sholeh Rezazadeh schreef het verhaal en Jan Tiede Bouma zal het live vertellen. De organisatie is in handen van Stichting IJlst750.

Op vrijdagavond 3 juni om 19.30uur is een verhaal van het verhalenproject Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of Literature te beluisteren in de tuin van boerderij Stadzigt in IJlst. Jan Tiede Bouma leest daar het verhaal Geweven droom - van Sholeh Rezazadeh voor, in het Nederlands. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar mag wel hier, dat helpt de organisatie in de voorbereiding. Maar biedt geen garantie, kom op tijd en VOL= VOL. Neem zelf je tuinstoeltje mee.



Koffie en thee (met wat lekkers) wordt gratis geschonken en aangeboden door Stichting IJlst750 en de bewoners van de boerderij.



Kom op tijd!



Open: 19.30 u

Aanvang: 20.00u



Meer informatie: www.ijlst750.nl/uitgesteldgeluk