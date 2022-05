Verstralershop opent nieuwe locatie in Sneek

SNEEK – Op industrieterrein de Hemmen in Sneek viert Verstralershop - Lights & Styling op zaterdag 21 mei officieel de opening van het nieuwe pand. De verhuizing naar de Leidekkersstraat 9 in Sneek vond eigenlijk al plaats in de herfst van 2021 maar vanwege de COVID-19 pandemie is er toen niet de gelegenheid geweest het nieuwe pand feestelijk te openen.