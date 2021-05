Versoepelingen niet genoeg: kaatsseizoen begint nóg later

SNEEK- Het nieuwe kaatsseizoen begint toch niet op 4 juni. Dat was wel het plan van kaatsbond KNKB, maar de versoepelingen van de coronaregels staan nog niet toe om weer aan de slag te gaan zoals de kaatswereld dat wil.

Het kabinet heeft de afgelopen weken wat versoepelingen doorgevoerd, maar dat is voor de KNKB niet genoeg. Daarom komt 4 juni ook te vroeg. Dat is ook naar voren gekomen uit een overleg dat de KNKB heeft gehad met sportkoepel NOC*NSF.

De kaatsbond wil geen nieuwe datum noemen wanneer het kaatsseizoen nu wel kan beginnen. KNKB-voorzitter Marco Hoekstra wil graag dat verenigingen in de startblokken staan. "Zodra we het gevoel hebben dat het kan, willen we graag dat verenigingen zo snel mogelijk wedstrijden organiseren."