Verschijning ‘boek ‘Eigenheid-het belang van regionale culturen’ van Sietske Poepjes

SNEEK- Hoe ontstaan regionale culturen? Zijn ze de moeite waard om te behouden? Op zoek naar antwoorden op deze vragen, neemt de Friese politicus Sietske Poepjes ons mee op een persoonlijke en historisch getinte rondreis die begint in Sneek en die – via Joods Antwerpen, The Middle of Nowhere, Groningen en Boedapest – daar ook weer eindigt. Het boek beschijnt op 7 juli 2023.