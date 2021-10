Vernieuwde wandelbrug Makkumersúdwaard geopend

MAKKUM - Zaterdag 23 oktober opende directeur Henk de Vries van It Fryske Gea, samen met de financiers, de vernieuwde wandelbrug aan de westzijde van natuurgebied Makkumersúdwaard. De brug was door verval niet meer te gebruiken, waardoor het ‘hele’ wandelrondje van ruim drie kilometer niet meer mogelijk was. Voor omwonenden van het natuurgebied een groot gemis.

In september en oktober is de 80 meter lange brug volledig gerenoveerd. De unieke route langs rietlanden met uitzicht over het IJsselmeer kan nu weer gemaakt worden. De wandelroute gaat langs het zuidelijke deel van de Súdwaard en is alleen buiten het broedseizoen (vanaf 15 juli tot 15 maart) toegankelijk. Hier hoor en zie je verschillende vogels als rietzanger, karekiet, snor, waterral en roerdomp, maar ook andere dieren zoals hazen en reeën.

Naast broed- en schuilplaats zijn de rietoevers ook foerageergebied, met slikranden vol slakjes, kleine visjes en insecten. Het water staat in open verbinding met het IJsselmeer. Watervogels als de krakeend, kuifeend, fuut, meerkoet, blauwe reiger en ganzen vinden hier voedsel en rust. Door de grote aantallen watervogels trekt het gebied ook roofvogels. De zeearend is hier regelmatig te zien, evenals de visarend en de bruine Kiekendief.

Renovatie

Aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen is in september gestart met de renovatie van de brug. Er zijn nieuwe betonnen funderingspalen geplaatst en de restanten van het oude brugdek zijn vervangen voor houten vlonderplanken. Het nieuwe toegangshek maakt de brug compleet.

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Stichting Ynnatura, Gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting de Versterking, Ondernemersvereniging Makkum en Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

(itfryskegea.nl)