Vermilion Energy wil na de zomer beginnen met aanleg van gastransportleiding bij Oppenhuizen

OPPENHUIZEN - Gaswinbedrijf Vermilion Energy is druk met voorbereidingen bezig om een gasleiding aan te leggen tussen de gaswinlocaties Oppenhuizen en Bozum. Als alles volgens planning loopt, begint de aanleg dit jaar nog, in de tweede helft van 2023. Omwonenden en direct betrokkenen zijn hier inmiddels al over geïnformeerd.

Meetbouten

Voordat de gasproductie wordt opgestart, is het noodzakelijk dat bodemdalingsmetingen worden uitgevoerd. Het aantal NAP-peilmerken moet hiervoor worden uitgebreid, door zogenaamde meetbouten in huizen en gebouwen te plaatsen. Volgens Vermilion vindt er als gevolg van de gaswinning een geringe en geleidelijke bodemdaling plaats, naar schatting twee centimeter.

Zorgen over de gaswinning

Nu de aanleg van de transportleiding en de gaswinning weer actueel wordt, heeft de FNP fractie van Súdwest-Fryslân vragen gesteld in hoeverre de gemeente op de hoogte is van deze ontwikkelingen. Er zijn namelijk zorgen dat de gevolgen van de gaswinning met betrekking tot bodemdaling en -trillingen groter zullen zijn dan Vermilion aangeeft en hoe verhoudt zich dat met de problemen rond de Prinses Margriettunnel waar het veranderende grondwaterpeil een rol in lijkt te spelen.

Het College van burgemeester en wethouders laat weten dat de gaswinning in Oppenhuizen door mag gaan. Dat is in 2017 door de Raad van State beslist. Bekend is dat Vermilion seismometers en versnellingsmeters gaat plaatsen die bevingen en trillingen waarnemen. Met gps-apparatuur wordt de bodemdaling in de gaten gehouden. De gemeente zegt toe er streng op te zullen toezien dat Vermilion zich aan de afspraken houdt en de bewoners op de juiste wijze informeert. Voor het grondwaterpeil zijn Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân verantwoordelijk.

Bij schade

Bij schade of vermoeden van schade kunnen particulieren en kleine bedrijven melding doen bij de Commissie Mijnbouwschade (www.commissiemijnbouwschade.nl).

Bron: Topentwelonline.nl