Verlossing Friso Sneek na meeslepende vijfsetter tegen Utrecht:3-2

SNEEK- En weer moest Friso Sneek diep gaan om nu de winst over de eindstreep te trekken, maar na een meeslepende vijfsetter bleef de triomf toch in de Waterpoortstad. De dames van Friso Sneek legden na een hevige battle VV Utrecht in een vijfsetter over de knie in een uitpuilende Sneker Sporthal dat andermaal volleywaar voor zijn geld kreeg. 3-2 voor Friso Sneek!

Opperbeste stemming

Gemakkelijk ging het allemaal niet. Mede doordat de zaakjes aan het slot van de vijfde set goed klopten en Anlène van der Meer en Rixt van de Wal de gasten toen aanvallend sloopten, kon het Sneker publiek in opperbeste stemming huiswaarts keren.

Vermakelijk

In de midweekpartij was Friso Sneek tegen VC Zwolle nog goed weggekomen met een 2-3 verlies. Tropendagen dus voor trainer/coach Harry van den Brink die andermaal in de coaching het beste in zich naar boven moest halen om zijn meiden na de thriller juichend naar de kleedkamer te zien vertrekken. Vermakelijk was het zeker en billen knijpend eveneens.

Adembenemende rally’s

Natuurlijk wil je het liefste het midden en beide einden hebben, maar de dames van Friso Sneek zullen uiteindelijk toch gelukkig zijn met de vijfsets zege op de gasten uit de Domstad. Het publiek kreeg waarvoor het gekomen was: vijf sets spannend volleybal, een gevecht op het scherpst van de snede en niet geheel onbelangrijk: twee verdiende punten voor de thuisclub na ruim twee uren vechtvolleybal met adembenemende rally’s in een uitverkochte Sneker Sporthal waar menig toeschouwer zich een staanplaats moest bemachtigen om de gladiatoren aan het werk te zien. Uniek in Nederland dat in Sneek de hal tot op de laatste staanplaats bezet is.

Twee beste spelverdeelsters

De papieren vooraf waren duidelijk: bij volle winst zou Friso Sneek VV Utrecht op een punt kunnen naderen. Dat was ook het uitgangspunt van de formatie van Harry van den Brink die erop gebrand was de thuiszege van vorige keer op de koploper wederom glans te geven, maar dit keer wilde de bezoekers daar niet aan mee te werken. Daarvoor speelde Friso Sneek met name op momenten in de passing niet stabiel genoeg en wist VV Utrecht zich steeds meer in de wedstrijd te vechten met Ana Rekar als soevereine regisseuse. Het was weer smullen met de Utrechtse spelverdeelster die menig aanvalster voor een eenmansblok zette en weer magistraal speelde. Haar vrouwelijke collega aan de andere kant Nynke Oud moest in deze partij meer kilometers maken, maar ook de Sneekse deed daar niet voor onder en was onvermoeibaar om de loepzuivere ballen op positie vier met name te geven. Chapeaux voor twee beste spelverdeelsters in de competitie.

Zelfvertrouwen

De volgende opstelling werd door opperstalmeester Kees Poiesz aangekondigd: Nynke Oud, Lisan Siemonsma, Britt Schreurs, Anlène van der Meer, Rixt van der Wal, Anniek Siebring en libero Geldou de Boer zijn de laatste weken de tamelijk vaste namen bij het begin. De Snekers zetten meteen een prima eerste set neer. Via 5-2, 15-9 en 23-13 was er niks aan het handje en als midblokkeerster Rixt van der Wal set ups achter gaat geven dan geeft dat zelfvertrouwen aan (25-18)

Spanning

In de tweede set gaven de teams tot 18-18 elkaar niets toe. Toen werden de bekende big points gespeeld waar Utrecht drie punten voorsprong kreeg en die met 23-25 verzilverde. Ook in de derde set spanning alom en tot 19-19 weer geen enkel team dat een veer wilde laten. Met in de slotfase de waarde van Rixt van der Wal betekende 25-22 voor de Sneker thuisploeg. De vierde set een kopie van de tweede en derde set: strijd tot tegen de 20 en daarna een hapering bij Friso Sneek dit keer met nu Utrecht aan de positieve kant van de score. (22-25)

Luide aanmoedigingen

Wie zou het hoofd het meest koel houden in de vijfde set na het continu stuivertje wisselen? Het publiek roerde zich danig, sleepte hun team erdoor met luide aanmoedigingen en dat beloonden de meiden van Harry van den Brink met een 15-11 setzege met andermaal een hoofdrol voor Rixt van der Wal en ook Anlène van der Meer.

Halve finale beker

Een heerlijke volleybalavond in Friesland dus met twee gelijkwaardige teams die elkaar ook treffen in de halve finale voor de beker. De volleyballieffanaat wrijft zich al in handen want als dit de voorbode is voor andermaal een mooi gevecht dat wordt 22 maart alvast rood omcirkeld in de agenda. Een plekje reserveren in de voorverkoop is daarbij geen vreemde gedachte.

