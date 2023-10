‘VERLOREN’: Hartung & Trenz betoveren Sneek met licht- en taalkunst over dementie

SNEEK- Van 9 tot en met 12 november 2023 tovert het gerenommeerde Duitse kunstenaarsduo Hartung & Trenz de Martinikerk in Sneek om tot een fascinerende wereld van licht en taal. Voor het videokunstwerk 'VERLOREN' lieten de kunstenaars zich inspireren door het aangrijpende thema dementie.

De keuze voor dit onderwerp komt voort uit de recente opening van een Odensehuis in Sneek, een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun naasten. Dementie zorgt ervoor dat iemands identiteit vervaagt, en zelfs de woorden verdwijnen. 'VERLOREN' gaat over het verlies van woorden door deze ziekte.

Bob van der Linde

Naast doorlopende projecties op de vier avonden wordt het project verrijkt met muziek en klanken door Bob van der Linde, de vaste organist van de Martinikerk.

De Martinikerk in Sneek is op 10 april 2023 heropend na renovatie en herinrichting. Deze innemende locatie wil nu een bredere gemeenschap aanspreken door verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten in het gebouw te organiseren. Stichting Media Art Friesland, bekend van festivals zoals LUNA en LUNA Waterstad, brengen hun ervaring op het gebied van licht- en mediakunstprojecten bij de planning en uitvoering van 'VERLOREN'.

Hartung & Trenz, wereldberoemde kunstenaars in licht en taal, hebben eerder opmerkelijke projecten gerealiseerd, van de binnenplaats van de Fryske Akademy in Leeuwarden tot de Dom van Keulen en het raadhuis van Tunis. Hun kunstwerken, vaak doordringend en meeslepend, zetten aan tot nadenken en discussie.

'VERLOREN' is van 9 tot en met 12 november gratis te bezoeken. Er is op die avonden de mogelijkheid om donaties te doen ten behoeve van het Odensehuis.