Verlies jojo-duel Friso Sneek bij Sliedrecht Sport na vijfsetter

SLIEDRECHT - De dames van Friso Sneek hebben zes dagen na het veroveren van de Super Cup waarin Sliedrecht Sport met 3-1 verslagen werd dezelfde opponent in de competitie niet een nederlaag kunnen bezorgen. Veel scheelde het in sporthal De Basis niet, want pas na vijf sets en 15-13 in het voordeel van de thuisclub werden na meer dan twee uren spelen de douches opgezocht. Een klein en enigszins schlemielig verlies dus voor de Snekers die komende maand een intensief programma voor de boeg hebben.” We hebben abnormaal veel fouten gemaakt”, luidde het oordeel van Erik Reitsma.

Instabiliteit

Beteuterde gezichten bij de Friso dames derhalve na de vijfde set waarin de bezoekers een 13-11 voorsprong weggaven en met 15-13 uiteindelijk onderuit gingen. De ploeg van Erik Reitsma gaf wederom een comfortabele winst weg want ook in de vierde set leidden de blauwhemden met vijf punten en verloren tenslotte de set. Die instabiliteit zal er uit moeten weet ook Reitsma al is zijn ploeg nog op zoek naar de juiste afstemming. Hetgeen niet vreemd is in het begin van het seizoen en zich bij menige ploeg openbaart.

Intensieve oktobermaand

Feit is wel dat dergelijke wedstrijden in het begin van het seizoen al meteen veel energie kosten. Eerst de Super Cup in een perfecte ambiance in de Sneker Sporthal en vervolgens een intensieve oktobermaand met achter elkaar de zware tegenstanders in een cyclus gekoppeld aan twee Europa Cup partijen. Een mooi affiche dus, maar een behoorlijke fysieke en mentale aanslag al.

Evenwicht

Sliedrecht Sport en Friso Sneek wisselden hoogte- en dieptepunten met elkaar af in zowel verdediging als passing waardoor een tamelijke evenwichtige strijd ontstond. Sneek startte slecht en kwam met 7-0 achter voordat het eerste punt gescoord werd en vocht zich meer in de wedstrijd want op 16-13 kwam de landskampioen dichtbij. Het verschil was daarna weer groot getuige 25-18.

Beste papieren

In de tweede set het mooie scenario met Friso Sneek duidelijk op stoom vanaf 17-17 waarin de Snekers voluit gingen. De gasten kwam op een 2-1 voorsprong in sets door een 25-21 overwinning waarin Rosa Entius op setpoint het beslissende tikje uitdeelde. In de vierde set leek de formatie van Erik Reitsma de beste papieren te hebben, kwam met 22-19 voor maar het verval was opmerkelijk. (25-22 verlies) “We hadden het serverend en aanvallend moeilijk met te weinig druk. We maakten vorige week het verschil daar mee maar vandaag dus niet”, aldus Reitsma.

De lead

In de vijfde set was de Friese ploeg telkens in de lead en op 13-11 had men duidelijk de winst voor het grijpen. Een paar stopfouten en aanvallend geen directe punten zorgden ervoor dat Sliedrecht Sport de winst naar zich toe kon trekken met 15-13 en zich revancheerde voor de nederlaag in de Super Cup. Britt Schreurs was aanvallend met 19 punten het beste op dreef van de basiszeven bij Friso Sneek, die veelal bestond uit Nynke Oud, Anniek Siebring, Rixt van der Wal, Rosa Entius, Nynke Hofstede, libero Geldou de Boer en dezelfde Britt Schreurs. ”Gelukkig krijgen we weer snel een wedstrijd om ons op te richten”, keek Reitsma alvast vooruit.

Bron: VC Sneek