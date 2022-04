Verlies Black Boys bij “schoolreisje” naar Terschelling

Weinig kansen

Daar zag het in de eerste helft overigens niet naar uit, want hoewel de eilandbewoners veruit het meeste balbezit hadden, wist de ploeg van trainer Bas Kramer nauwelijks kansen te creëren. De openingstreffer viel dan ook uit een standaardsituatie. Uit een vrije trap van Jort Elferink knikte Bent Heeger binnen. Diezelfde Heeger kreeg op slag van rust nog een goede mogelijkheid, maar zijn inzet verdween ruim over het heiligdom van Black Boys-doelman Ali Javidrad. Zijn ploeggenoten wisten daar niet of nauwelijks iets tegenover te stellen en zochten de kleedkamer na 45 minuten zonder noemenswaardige mogelijkheden op.



Hetzelfde laken en pak

Het beeld in de tweede helft was van hetzelfde laken en pak. Ook in die tijdspanne kon de formatie van trainer Richard Venema geen potten breken, zulks in tegenstelling tot de thuisclub. Die gaf vroeg in de tweede helft middels door toedoen van Gijs Burghgraef al een eerste waarschuwing af en verdubbelde kort daarop de marge, toen Pieter Miedema. nadat een inzet van Jelle Cupido iop de paal belandde, de rebound binnen, schoot.



Zware blessure

Niet lang daarna werd de wedstrijd in verband met een zware blessure van een Black Boys-speler stilgelegd. De ongeluksvogel werd uiteindelijk met een andere vogel i.c. de helikopter naar het ziekenhuis aan de vaste wal afgevoerd. Nadat de wedstrijd na een langdurige onderbreking werd hervat, breidde SC Terschelling de voorsprong verder uit. Eerst nam Laurens Roos na een combinatie met zijn broer de derde treffer voor zijn rekening en in de toegevoegde tijd werd een vrije trap van Jan Jaap Haan door de muur onhoudbaar van richting veranderd.



​Schoolreisje

Door die nederlaag en de toch wel verrassende overwinning van ONB op koploper MKV ’29 zakten de “All Blacks" naar de voorlaatste plaats. Dat wekte volgens één van de Sneker spelers geen verbazing, want volgens hem was bij de trip naar het waddeneiland amper sprake van een serieuze benadering en leek het meer op een schoolreisje, iets wat min of meer werd bevestigd door het feit dat er bij Black Boys een speler inviel die eerder vanwege zijn blessuregevoeligheid was gestopt en al maanden niet meer had getraind c.q. geen wedstrijd meer had gespeeld.

SC Terschelling - Black Boys 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Bent Heeger, 2-0 Pieter Miedema, 3-0 Laurens Roos, 4-0 Jan Jaap Haan

Scheidsrechter: H.P.J. de Wit

Bron: https://pengel.weebly.com