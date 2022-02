Verlenging contract technische staf v.v. Nijland

NIJLAND - De technische staf blijft aan bij v.v. Nijland. Martin de Jong en Pyt Nota zullen ook volgend jaar het technische hart vormen van het eerste elftal. In overleg met alle betrokken is er besloten om het contract van beide heren te verlengen met één seizoen.

Sinds het afgelopen seizoen staan Martin en Pyt al aan het roer van het vlaggenschip en er is dus nu besloten om dit ook volgend seizoen ook te blijven doen. Verder is ook de overeenkomst met de trainer van het tweede elftal, Ate Breeuwsma, met 1 jaar is verlengd. Zowel de spelers als Ate zijn tevreden over de huidige samenwerking en willen er graag een jaar aan vastknopen.

"Het Bestuur is erg content met de verlenging van de trainers en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst", aldus Thomas Abbink, bestuurslid van v.v. Nijland.