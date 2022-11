Het museum verkoopt voornamelijk schaal HO treinen en toebehoren van alle bekende merken. Totaal ruim 1200 modellen, zowel gelijkstroom als wisselstroom. Maar ook ruim 50 N-schaal modellen worden verkocht.



En extra: als u voor 145 euro of meer koopt, ontvangt u van ons een treinenkalender 2023 gratis twv 14,50 euro (1 per persoon, zolang de voorraad strekt).



De beurs is zaterdag geopend van 10.30-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur.



Dit is de laatste mogelijkheid dit jaar om nog modellen te kunnen kopen uit de collectie van het museum. Op is dan ook echt op. En voor de duidelijkheid; er zijn geen digitale stuklijsten. Heeft u dus interesse, kom dan langs op 26 of 27 november.



Vanwege de grote hoeveelheid wordt de verkoopbeurs op een andere locatie gehouden, 5 minuten lopen vanaf het museum:

Gebouw van de Stichting Odd Fellowshuis te Sneek, Emmastraat 29, 8601 GK Sneek.



Parkeren: gratis op een deel van het Veemarktterrein (Korte Veemarktstraat 12) of betaald op Q-Park (Kanaalstraat 22a).



Voor meer informatie:

Website het Modelspoor Museum:

https://modelspoormuseum.nl/verkoopbeurs-van-modelspoor-artikelen/

Facebook MSM Treinplezier:

https://www.facebook.com/nationaalmodelspoormuseum

Facebook Modelspoor Museum Sneek actueel:

https://www.facebook.com/modelspoormuseum.nl



Ook een leuke gelegenheid om achteraf het museum te komen bezoeken.

Elke beursbezoeker ontvangt dan voor 3 euro (beurs weekend actie) een toegangskaart.