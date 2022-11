Verkoop nieuwbouwwoningen voor starters in Wommels uitgesteld

De bouwplaats is nu nog leeg. Er is nog geen grondwerk gedaan en er moet ook nog worden gesloopt. De woningen zouden oorspronkelijk in het derde of vierde kwartaal van volgend jaar worden opgeleverd. Makelaardij Friesland in Leeuwarden regelt de verkoop van de nieuwbouwwoningen achter de voormalige Bogermanschool. en projectontwikkelaar Blue Banner Red in Baarn de bouw.