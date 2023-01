Verkoop Bogerman Wommels van start

WOMMELS- Op zaterdag 28 januari start de verkoop van de Bogerman-woningen in Wommels. In het pand van het voormalige Bogerman is dan een verkoop-event. Geïnteresseerden kunnen tussen 10 – 12 uur alle informatie krijgen over de tien woningen voor starters.

Achter het Bogerman hoofdgebouw komen tien energiezuinige starterswoningen. De zes middenwoningen staan op 105 tot 126 m² eigen grond en de vier hoekwoningen op 191 tot 329 m². Door de stijgende prijzen in de bouw zijn de verkoopprijzen aangepast. De woningen zijn nu te koop vanaf €235.000 vrij op naam. Met Dorpsbelang Wommels is afgesproken dat de inwoners van Wommels en Easterein voorrang krijgen bij de koop. Het is wel zaak om er snel bij te zijn. Er is veel belangstelling. Tijdens het Event kan men een virtuele wandeling maken over het terrein en door een woning. Verder is er uitgebreide informatie over alle woningen en de mogelijkheden tot financiering.

Fotobijschrift: Tien energiezuinige starterswoningen | BA32 Heerenveen