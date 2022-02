Verkiezingsborden

WOUDSEND- Het is niet ideaal weer om vandaag naar buiten te gaan. Maar desondanks worden de eerste sandwichborden geplaatst in onze gemeente. Precies een maand voor de verkiezingen mogen politieke partijen sandwich- en driehoeksborden plaatsen in de openbare ruimte met daarop verkiezingsposters.

Op 14, 15 en 16 maart mag er weer gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

We zitten niet alleen in verkiezingstijd maar ook midden in het stormseizoen. Of deze sandwichborden Eunice gaan overleven? Laten we het hopen.