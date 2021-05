Verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’: Hoe toegankelijk vind jij Súdwest-​Fryslân?

SNEEK- Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze mensen vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Denk aan; te smalle stoepen voor rolstoelgebruikers of geen toegankelijke website voor mensen met een beperking.

In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en daarom doen wij mee aan de landelijke campagne 'Meest Toegankelijke Gemeente' van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Met deze campagne wil de VNG gemeenten stimuleren om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. We horen graag hoe jij de toegankelijkheid in Súdwest-Fryslân ervaart.

Hoe werkt de verkiezing?

Op www.meesttoegankelijkegemeente.nl kun jij jouw stem uitbrengen. Je kunt de gemeente Súdwest-Fryslân beoordelen door de meerkeuze vragen te beantwoorden. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

• toegankelijkheid op het gebied van vrije tijd;

• toegankelijkheid in het vervoer;

• toegankelijkheid in werk en inkomen;

• toegankelijkheid in onderwijs en ontwikkeling;

• toegankelijkheid in welzijn, gezondheid en ondersteuning;

• toegankelijkheid thuis;

• meedoen en gelijke behandeling.

Liever de vragenlijst op papier invullen? De papierversie kan je vanaf 2 juni afhalen bij het gemeentehuis in Sneek (Marktstraat 8). Of geef je adres door via info@sudwestfryslan.nl, dan ontvang je de vragenlijst per post.

Meer weten en op de hoogte blijven?

Website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl

Facebook: https://www.facebook.com/meesttoegankelijkegemeente

Instagram: https://www.instagram.com/meesttoegankelijkegemeente