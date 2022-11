Verkeersveiligheid dag Brede School Duinterpen

Op deze ochtend waren politie Sneek, medewerkers Gemeente Súdwest Fryslân, handhavingsmedewerkers en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland aanwezig om ouders zowel te complimenteren als aan te spreken op eventueel hinderende handelingen in het verkeer rond de school en op de pleinen.

Veiligheid

Met deze actie wil de Brede School de veiligheid van zijn leerlingen onder de aandacht brengen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verkeerssituatie rondom het gebouw. Er zijn onder andere voetstappen op oversteekplaatsen gekomen. Op het plein bij de Wyken is een schildering op de muur gekomen. Hier wordt met nummers duidelijk aangegeven welke groep zijn of haar fiets waar moet plaatsen. De tút en der út is weer onder de aandacht gebracht. Ook zijn er bij de Vuurvlinder en bij Kinderwoud/de Wyken gekleurde hekken geplaatst. Dit om tegen te gaan dat leveranciers en bedrijven de pleinen oprijden terwijl er kinderen spelen. Al met al een mooie ochtend.

*De borden zijn te bewonderen bij het voetpad richting het tunneltje.