Verkeersstremming ‘Tersoal en omgeving'

Het verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.



Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Wybe Sierksma van KWS Infra bv via het telefoonnummer 06-25757745. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Kees Pitstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.