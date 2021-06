Verkeersstremming Hellingbrêge nacht van 8 op 9 juli

WOUDSEND- Vanaf donderdag 08 juli 22:00 uur tot vrijdag 09 juli 07:00 uur a.s. is de brug gelegen in de rijbaan De Dyk in Woudsend afgesloten voor het wegverkeer. De genoemde verkeerafsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers, maar moeten rekening houden met enige wachttijd.

Tijdens de verkeersafsluiting wordt het gemotoriseerd wegverkeer omgeleid via de rondweg en het aquaduct. Fietsers en voetgangers kunnen wellicht met enige wachttijd op het geschikte moment de brug wel passeren. De hulpdiensten kunnen vrij snel doorgelaten worden. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer M. Pol van Sappé via het telefoonnummer 0513-414141. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Soort werk : Herinrichting / onderhoud van Brug

Gevolg voor het (vaar)wegverkeer : Weg dicht in beide richtingen

Verwachte vertraging : 5-10 min vertraging voor fietsers en voetgangers.

Auto's dienen om te rijden

Uitvoerperiode van: 08-07-2021 - 22:00 tot 09-07-2021 - 07:00