Verkeersmaatregelen voor overbelaste oude rijksweg 43 tussen Joure en Sneek

Tussen Sneek en Uitwellingerga zijn meerdere afslagen en dat leidt tot gevaarlijke situaties. In de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn dan ook grote zorgen over de verkeersveiligheid, zo meldt het dorpsbelang van Top en Twel. Ook het Plaatselijk Belang van Langweer maakt zich zorgen over de overstekende fietsers, met name scholieren, ter hoogte van Boornzwaag. Het gaat dan om fietsverkeer dat vanaf de pont komt.

Snelheid van 80 naar 60

Naast het inhaalverbod gaat de maximum snelheid tussen Uitwellingerga en Sneek terug van 80 naar 60 kilometer per uur. Deze besluiten zijn in afstemming met de gemeente, politie en Rijkswaterstaat genomen. De maatregelen worden voortdurend gemonitord en als het nodig is, kunnen nieuwe maatregelen volgen. De afslag Joure West was vandaag weer geheel geopend. Of dit tijdelijk of blijvend is, is niet bekend.