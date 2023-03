Verkeershinder Woudsend

En verder zijn ze in de A.H. Trompstrjitte en J.C. Nagelhoutstrjitte nog enkele dagen bezig met de werkzaamheden. Ook hier is de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer. De voetgangers kunnen wel passeren. De A.H. Trompstrjitte zou 4 maart weer open moeten gaan, de J.C. Nagelhoutstrjitte 10 maart. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden, dus dit kan ook een paar dagen eerder of later zijn.

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersonen van de werkzaamheden, de heer Klaas Visser of de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Bron: Woudsendonline