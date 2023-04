"Het gaat om kleine dorpen", zegt De Vries. "Het raakt iedereen heel diep. Het zijn mannen uit de dorpen, het is een enorm harde klap voor iedereen."

De slachtoffers zijn twee mannen van 39 jaar, een van 35 en een van 41 jaar. " Daar zit een grote vriendenkring omheen ", zegt De Vries. De vier mannen zaten in een auto die op de Rijksweg bij Jirnsum van de weg raakte en in een sloot belandde. Alle vier mannen zijn op de plaats van het ongeluk overleden.





Dit geeft zo'n verschrikkelijk diep verdriet", zegt de burgemeester. "Voor de families, voor de naasten, vrienden, mensen uit de dorpen. Vandaag proberen we het een beetje te verwerken en hoe we de nabestaanden zo goed mogelijk kunnen steunen."





Over de toedracht van het onderzoek kan De Vries nog niets zeggen. "Daar doet de politie nog onderzoek naar, dat wachten we af." Op zoek naar getuigen

Een eerste sporenonderzoek geeft nog geen uitsluitsel, zegt politiewoordvoerder Renate Winkel. "De auto is door nog onbekende reden van de weg geraakt, tegen een boom aangekomen en daarna in de sloot beland."



Ze zegt dat de politie nog op zoek is naar getuigen. "We hebben al getuigen ter plaatse gesproken en zij zeiden dat er mogelijk nog fietsers aanwezig waren. Misschien één fietser, misschien meerdere. We zouden graag met die getuigen in contact komen."

Bron: Omrop Fryslân

Ook burgemeester Siebrand Buma van gemeente Leeuwarden - waar Jirnsum onder valt - laat via Twitter weten geschokt te zijn door het verschrikkelijke auto-ongeval nabij Jirnsum. "Ik leef mee met de nabestaanden van de slachtoffers en wens hen veel kracht en sterkte."