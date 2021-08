Verhuizing Staal en Steen

Exmorra- “Na zeven mooie jaren is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe “lichtere” ruimte waar we weer vele jaren voor uit kunnen”, schrijven Jan Zeeders en Anna Akke Fopma van Staal&Steen.

Nieuwe mogelijkheden

“Er broeden nieuwe mogelijkheden, zo is de wens om op de donderdagmiddag los staande workshops te gaan organiseren, twee uurtjes je hoofd leegmaken en contacten met anderen aangaan. Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor eenieder die behoeft heeft aan contacten en maar ook actief bezig wil zijn.”

Cursus beeldend vormgeven aan verdriet

“Er zijn al een vijftal middagen ingepland om een cursus beeldend vormgeven aan verdriet te volgen. De cursus start met een meditatie/visualisatie, een kennismakingsgesprek, het uitzoeken van een steen en hierna een schrijfsessie. De drie daarop volgende lessen zijn we bezig met het vormen van de steen. Je gaat op zoek in de steen, wat vooral jou bezig houdt en je zult het vinden. Je ontmoet je eigen ik en vind jezelf weer een stukje terug. In de laatste les sluiten we het proces af met een schrijfsessie wat deze cursus compleet maakt. Data donderdagmiddag 18 & 25 november, 2, 9 & 16 december 2021 van 13:30-16:00 uur.”

Ruimte voor één op één coaching

“Wil jij je emoties toelaten en je innerlijke kracht aanzetten, dan nodig ik je graag uit om te komen beeldhouwen. In het nieuwe pand is er ruimte voor één op één coaching dmv beeldhouwen. Op deze manier kun jij je proces vorm geven zodat je levensenergie weer vrij door je heen kan gaan stromen.De gevoelens, die diep van binnen verknoopt aanwezig zijn, mogen doormiddel van het beeldhouwen naar buiten komen. Het kan gaan om diverse knopen. Knopen van eigenwaarde, Knopen van angst, Knopen van verlies, Knopen van woede etc.”

“Zelf heb ik na het overlijden van mijn man vele van bovenstaande knopen ervaren en heb ontdekt dat beeldhouwen één van de manieren is om je hoofd leeg te maken. Voor sommige lastige knopen moest ik hard werken om de wir war op te lossen. Andere knopen zaten juist losser en kon ik met gemak ontknopen.”

“Als coach wil ik graag, samen met jou, naar jouw knopen kijken. Je zoekt een steen uit die je aanspreekt, waar je mee aan de slag wilt gaan. Al hakkend laat ik je ontdekken wat er diep van binnen bij jou speelt, in jouw tempo. Zo zul je al hakkend ontdekken hoe jij aan deze knopen vorm kan geven en hierna gaan voelen dat je ruimte creëert in je lijf en in je hoofd, dat je levensenergie weer mag gaan stromen en dat je weer kan en mag genieten van de kleine dingen in je leven. Voor de beeldhouw coaching heb je geen beeldhouwervaring nodig. Het gaat om jouw eigen verwerkingsproces. Om jouw gevoelens uit jouw binnenwereld als een tastbare vorm en een aanraakbaar beeld in de buitenwereld neer te zetten.”

“Open Dag Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 zijn er Open Dagen. Kom gezellig langs, proef onze sfeer en laat je informeren over de vele mogelijkheden die ons bedrijf te bieden heeft.”

Meer info: 06 19 05 14 69 www.staalensteen.nl