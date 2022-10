Verhalenwandeling ‘De Ommekear’, over de oorlogsjaren in Sneek

De route voert langs plekken van herinnering, zoals 'stroffelstiennen' en het Joods Monument, langs het standbeeld van oorlogspremier Gerbrandy en langs De Waag die de Duitsers in brand staken toen ze de aftocht bliezen. Natuurlijk komt ook het indringende verhaal van de theatervoorstelling Door het donker, die in november te zien is in het museum, aan de orde.



Verhalenverteller John Ebink wandelt de route twee keer deze avond. U kunt kiezen voor start om 19.00 uur of om 20.30 uur. De ontvangst met koffie en thee is in de Waterpoort. Deelname is gratis, wel graag inschrijven via balie@friesscheepvaartmuseum.nl. Er kunnen maximaal 20 deelnemers per keer meewandelen.