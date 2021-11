Verhalenavond vol persoonlijke verhalen

FRYSLÂN - Fryslân was vrijdagavond decor van de derde editie van Verhalenavond. Op 20 locaties vertelden ruim 70 mensen een persoonlijk verhaal aan een vaak voor hen onbekend publiek. Wini Weidenaar projectleider van Verhalenavond is blij en opgelucht: “We zijn dankbaar dat het net op het nippertje op een veilige manier kon doorgaan. Er hebben zo’n 500 mensen geluisterd naar verhalen”.

“Na het meermaals wijzigen van het programma en de vorm, afhankelijk van de steeds veranderende coronamaatregelen en de groeiende onzekerheden is het onvoorstelbaar mooi dat Verhalenavond toch door kon gaan. En hoe! Het grote succes zit in de kwetsbaarheid van een verhaal, juist nu hebben we een grote behoefte aan persoonlijke verbondenheid en verhalen”.

“Ondanks alles, was het een hele goede sfeer, misschien wel dankzij alles” aldus Kirsten Zwijnenburg die aanwezig was in Oude Bildtzijl. Na deze intieme avond wil Pier21 ook volgend jaar november weer een Verhalenavond organiseren.