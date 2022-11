Verhalenavond: Persoonlijke verhalen maakten zichtbaar indruk op publiek

FRYSLAN - Vrijdagavond 18 november heeft in Fryslân het grootste verhalen evenement van Nederland plaatsgevonden. Tijdens Verhalenavond hebben meer dan 150 vertellers bijna 175 verhalen verteld. Verspreid over 100 unieke locaties in 44 dorpen en steden hebben naar schatting ruim 3500 bezoekers naar persoonlijke verhalen geluisterd.

De vertellers hebben dit jaar met het thema de ‘Ommekeer’ inspirerende en herkenbare verhalen verteld. De verscheidenheid in verhalen was dan ook groot. Soms was het publiek tot tranen toe geroerd en op andere plekken werd juist veel gelachen.

"Prachtjûn hân yn Wommels mei trije hiele ferskillende, mar moaie ferhalen", aldus een reactie uit het publiek.

“Ferhalen meitsje it ûnbegrypelike befetlik”, zo zegt verteller Hylke Speerstra.

Op elke plek heeft iedereen op zijn eigen wijze Verhalenavond georganiseerd, zo ging je in Sneek wandelen langs ‘oorlogsherinneringen’ in de stad. In Warns gingen de bezoekers zelf aan de slag, voorzien van een zaklamp en schep konden de deelnemers via een speurtocht zoeken naar verhalen op sfeervolle locaties in het dorp.

Kinderen deden dit jaar ook mee!

Extra bijzonder was de deelname van kinderen aan Verhalenavond. De kinderen uit de groepen 6 en 8 van van de basisschool De Burgerschool uit Dokkum en De Blinker uit Bolsward hebben overdag verhalen gedeeld met hun klasgenootjes. Ook hier was het thema De Ommekeer; zo vertelde een deelnemer over een gaaf concert waar hij gezongen had maar ging het ook over pesten en vluchten uit een onveilig land. Allemaal hadden ze hun eigen persoonlijke verhaal. ‘Voor herhaling vatbaar’ reageerde één van de leerkrachten.

‘We kijken terug op een avond vol bijzondere ontmoetingen. We krijgen terug dat mensen nu al zin hebben in volgend jaar’, vertelt Wini Weidenaar, projectleider van Verhalenavond. ‘Deze vijfde editie van Verhalenavond laat zien dat dit evenement elk jaar meer bekendheid krijgt. We hopen een traditie te laten herleven, dus dat Verhalenavond jaarlijks bij mensen in de agenda komt te staan’, sluit Wini af.

Verhalenavond 2022 was de vijfde editie en is een productie van Pier21! Vanaf nu staat Verhalenavond elk jaar gepland op de derde vrijdag van november, in 2023 is Verhalenavond dus op 17 november. Voor het thema voor volgend jaar laten wij ons inspireren door de vertellers.

Bron: Verhalenavond.nl