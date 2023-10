Verhalenavond op minstens vier locaties in Sneek

SNEEK - In Sneek zijn er dit jaar op Verhalenavond (17 november) in ieder geval vier locaties te bezoeken, waar verhalen worden verteld: de bibliotheek, het Cultuurkwartier, de Popkelder en het Fries Scheepvaart Museum.

Op de Verhalenavond openen deze instellingen 's avonds de deuren voor vertellers en luisteraars. Het thema dit jaar is 'Mijn Reis'. In het Fries Scheepvaart Museum nemen drie vertellers je mee op reis naar een koffie- en katoenplanatge in het achttiende-eeuws Suriname. Zij geven in een fictief verhaal, dat gebaseerd is op historische bronnen, alle drie een ander perspectief op de slavernij. Kan plantagehouder Jan Bavius de Vries onbekommerd op handelsreis? Zijn zijn vrouw Maria en vooral hun zoontje in goede handen bij huisslaaf Talya? De toegang is overal gratis.

Informatie over alle verhalen die op de locaties verteld worden, zijn te vinden op de website www.verhalenavond.nl. Er is nog ruimte voor meer verhalen in Sneek. Opgeven kan ook via de website.