Verhalenavond op 'grotere' locaties rondom in de provincie

Op een twintigtal locaties zijn zo’n 70 persoonlijke verhalen te horen. Waaronder verhalen over; taal en dementie, ‘misbegryp’, straattaal, de taal van een dokter, vluchtelingen die een nieuwe taal ‘moeten’ leren, een tatoeage als dierbare herinnering en over een katoenplant in relatie tot het slavernijverleden. Naast persoonlijke verhalen zijn er een aantal wandelingen in het Liwwadders, is er een dans van het dansgezelschap Ivgi en Greben en worden er gedichten voorgedragen met daarbij een uitleg over het ontstaan van het gedicht. Allemaal verhalen vanuit een gedrevenheid en passie. Dit is een kleine greep uit alle verhalen om maar even aan te geven hoe divers het aanbod is.

De locaties hebben een programma voor de avond samengesteld en starten allemaal tussen 19.00 en 20.00 uur, een aantal programma’s worden herhaald. Bij de ingang van de locatie wordt de QR code check uitgevoerd. Er zijn verhalen in Leeuwarden, Burgum, Wommels, Buitenpost, Lioessens, Gorredijk, Edens, Sneek, Berlikum, Tytsjerk, Workum, Franeker en op Ameland.

Het publiek kiest op de website verhalenavond.nl een locatie en krijgt zo alsnog een rijk palet aan verhalen te horen op één plek. Hiermee wil de organisatie ervoor zorgen dat Verhalenavond doorgaat, maar op een manier die veilig is voor zowel vertellers als publiek. Verhalenavond is een productie van Pier21.