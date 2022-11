Verhalenavond in Sneek

SNEEK- Op 18 november zijn verschillende verhalen te horen op bijzonder locaties. Giny Bastiaans vertelt tijdens verhalenavond over haar tijd in Lagos Nigearia. Ze heeft daar met haar gezin twee jaar gewoond. Ze vertelt over haar belevenissen, leermomenten en een spannende interactie met een politieman in haar auto. Een angstig avontuur dat uiteindelijk wel relaxed verloopt. Luister naar haar verhaal op de Ooievaarslaan 20 in Sneek.