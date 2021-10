Verhalenavond biedt inspiratiesessies met verteltips door Jos Thie aan

SNEEK- Tijdens Verhalenavond op 26 november mag iedereen z’n verhaal doen. Voor de vertellers die op zoek zijn naar inspiratie of hulp bij hun verhaal worden er een aantal inspiratieavonden georganiseerd verspreid door de provincie. Deze avonden zijn gratis toegankelijk en vinden plaats in de bibliotheken in Drachten, Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Heerenveen.

De sessies worden geleid door regisseur en theatermaker Jos Thie. Hij weet als geen ander hoe je een verhaal goed overbrengt! Hij geeft daarnaast waardevolle tips en trucs die handig zijn bij het vertellen van een verhaal. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen over het vertellen. Het verhaal dat verteld wordt hoeft niet lang te zijn. Integendeel, maximaal 8 minuten, dit is nooit te lang en niet te kort daarnaast kan de verteller zo meerdere keren het verhaal vertellen op Verhalenavond en krijgen meer mensen de kans ernaar te luisteren.

‘Taal fan myn hert’

Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’ en dat is niet zomaar. Op 16 november 1951 werd er een strijd uitgevochten om de positie van de Friese taal: de moedertaal, de taal van het openbaar bestuur. Politicus en journalist Fedde Schurer moest zich in het Paleis van Justitie verantwoorden voor een hoofdredactioneel artikel waarin hij protesteerde tegen het verbod Fries te spreken in de rechtszaal. Buiten werden knuppels, motoren met zijspan en waterkanonnen ingezet om de demonstranten te bestrijden. De dag werd al snel bekend als Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) en kreeg landelijke aandacht. Dit was het begin van de emancipatie van het Fries. Maar het Fries is niet de enige taal in Fryslân, er worden hier wel 150 verschillende talen gesproken!

Verhalen met het thema ‘Taal fan myn hert’ kunnen dan ook gaan over jouw moedertaal en afkomst maar ook over herinneringen aan de kindertijd, een vurige passie of over liefde voor een speciale taal, het missen van ‘thuis’, over een vakantie in een ver land waar opeens Fries wordt gesproken of over gekke woorden die opa of oma gebruiken.

Aanmelden voor de sessie kan bij de desbetreffende bibliotheken of via verhalenavond.nl.

De Inspiratiesessies zijn op:

20 oktober – 19:30-21:00 uur – bibliotheek Drachten

21 oktober – 19:30-21:00 uur – dbieb Leeuwarden

1 november – 19:30-21:00 uur – bibliotheek Sneek

8 november – 19:30-21:00 uur – bibliotheek Dokkum

15 november – 19:30-21:00 uur – bibliotheek Heerenveen