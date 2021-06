Verhalenavond 26 november weer ‘gewoon’ in huiskamers, musea, cafés en dorpshuizen

SNEEK-Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond en vanaf 1 juli kunnen vertellers zich aanmelden. Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.

Tijdens Verhalenavond worden namelijk verhalen verteld op heel diverse locaties zoals kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders, plekken waar je normaal gesproken misschien niet zo snel naar binnen gaat. Locaties waar je je buren tegen het lijf kunt lopen, maar ook onbekende mensen. Waar de verhalen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan, waardoor zelfs mooie vriendschappen kunnen ontstaan.

Iedereen heeft een verhaal

Verhalenavond is er voor iedereen want iedereen heeft een verhaal. Het hoeven echt geen literaire vertellingen te zijn, maar gewoon een verhaal zoals je die aan een ander vertelt op bijvoorbeeld een verjaardag. Verhalen over een bijzondere gebeurtenis, over de omgeving waarin je bent opgegroeid of over een geheim, dat niemand kent... Het verhaal hoeft niet lang te zijn. Integendeel, een verhaal van maximaal 8 minuten is perfect want dan kan de verteller meerdere keren het verhaal brengen en zo krijgen meer mensen de kans om ernaar te luisteren.

Taal fan myn hert

‘Verhalen met het thema 'Taal fan myn hert' kunnen gaan over je moederstaal en je afkomst, herinneringen aan de kindertijd, een vurige passie die je hebt voor iets of over liefde voor een speciale taal’, aldus Janneke de Haan, artistiek leider van Verhalenavond.

Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Fryslân zich aanmelden via verhalenavond.nl. Alle vertellers komen t.z.t met een locatie op de website te staan zodat het publiek tijdens Verhalenavond een route langs verhalen kan maken. Verhalenavond is een productie van Pier21.