Verhalen komen al vissend naar voren in het nieuwe seizoen van Byt!

Ze gaan naar plaatsen die veel voor zijn gasten betekenen en gooien daar in hengeltje uit, de verhalen komen zo al vissend naar voren. Byt! is vanaf maandag 30 oktober te zien om 17.15 uur bij Omrop Fryslân.

In Byt! reizen we dwars door Fryslân, van het centrum van Heerenveen en Oudehaske naar Noordbergum. De gasten vertellen bijzondere verhalen op voor hun belangrijke Friese plaatsen. Tamme en zijn gast gaan terug naar de roots en op die plaats, of in de buurt, neemt Tamme ze mee te vissen.

In de eerste aflevering is Tamme op bezoek bij Sjoerd den Daas. Sjoerd den Daas is China correspondent voor het NOS journaal, hij neemt Tamme mee naar het Heerenveen van zijn jeugd. Ze eten frikandellen op de Oude Koemarkt en hebben beet in Oudehaske.

Een bijzondere aflevering, we kijken terug naar het China van Sjoerd zijn jeugd. Want hoe is een jongen uit Heerenveen in China beland? En Tamme komt erachter dat Sjoerd zijn eerste Chinese woordjes heeft geleerd in de snackbar in Heerenveen: “Er kwam destijds een Chinese eigenaar in snackbar Hennie Ris en ik probeerde dan wel eens in het Chinees een praatje te houden over een frikandel.”

In de uitzendingen zien wij een kant van de gasten die we niet vaak zien en komen we meer te weten over hun leven, iedereen heeft een uniek verhaal. Naast Sjoerd den Daas smijten onder andere Willem de Vries, Femke Kok, Jillert Anema, Femke Wiersma, Habtamu de Hoop, Meindert Talma en Klaas Jansma samen met Tamme een hengeltje uit

Byt!

Het nieuwe seizoen van Byt! is vanaf maandag 30 oktober te zien bij Omrop Fryslân. Elke maandag om 17.15 uur en daarna elk uur.