Vergroening Julianastraat Sneek

SNEEK- Bij de ontwikkeling van het Lampekwartier aan de Julianastraat/Sophiastraat is destijds ook direct een groenplan gemaakt om te voorzien in voldoende afscherming tussen de nieuwe woningen en het aan de Julianastraat gelegen parkeerterrein. Dit groenplan bestaat uit diversiteit aan bomen en struiken en is in overleg met de gemeente tot stand gekomen.