Vergaderingen raadscommissies gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- Deze week vergaderen de raadscommissies weer. De raads- en commissieleden hebben het bijvoorbeeld over Warm Heeg, De Hemmen III in Sneek, woningbouw in Folsgare en Boazum, subsidies musea, De Tiid in Bolsward en het manegeterrein in Sneek. Bij Ynwenners oan it Wurd wordt ingesproken over de verhuisplannen van Poiesz-supermarkt in Koudum.