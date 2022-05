Verenigingen en stichtingen opgelet: schrijf je club nu in voor Rabo ClubSupport

Rabobank wil een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare regio. Een gezond verenigingsleven is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom ondersteunt Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dit doet de bank in samenwerking met het NOC*NSF, LKCA en verschillende bonden. Rabobank investeert een deel van haar winst in de samenleving om de regio te versterken, onder meer in de maatschappelijke doelen van verenigingen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het clubhuis, investeren in vervoer om kinderen te kunnen halen en brengen of het werven van extra vrijwilligers. Zo werken we samen om het verenigingsleven gezond en toegankelijk te houden.

Het begint met de club aanmelden

Alleen clubs die zich inschrijven voor Rabo ClubSupport, kunnen straks meedoen als het stemmen begint. De inschrijfperiode is inmiddels gestart en eindigt 14 juni. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk. Lees meer over Rabo ClubSupport en de voorwaarden op www.rabo-clubsupport.nl. Daar kun je als club ook inschrijven.