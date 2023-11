Vereniging Historisch Sneek organiseert kleurwedstrijd voor de jeugd

De Waag was lange tijd het gebouw waar de handel in boter en kaas plaats vond. Helaas is het gebouw in de laatste oorlogsdagen verloren gegaan en niet meer hersteld. Om dit historische gebouw toch weer een beetje nieuw leven in te blazen heeft Michiel Galama voor de VHS een tekening gemaakt waarin de Waag prominent naar voren komt. Maar die tekening kan nog wel wat kleur gebruiken!

Daarom nodigt de VHS alle kinderen van zes tot twaalf uit om de tekening in te kleuren. De kleurplaten worden beoordeeld door een deskundige jury en de kinderen die de mooiste tekeningen inleveren, maken kans op leuke prijzen. Hierboven een weergave van de tekening.

Je kunt de kleurplaat ophalen bij de Bibliotheek en bij de balie van het Fries Scheepvaartmuseum. Inleveren kan bij dezelfde adressen. Maar je mag de tekening op de site van de VHS downloaden (www.vhsneek.nl). De uiterste inleverdatum is 1 december.