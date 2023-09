SNEEK- Heb jij je al een keer verdiept in je stamboom én heeft je dat nog nieuwsgieriger gemaakt? Lees dan snel verder.

Stamboomonderzoek

Tijdens het stamboomonderzoek ga je op zoek naar specifieke bronnen. Denk aan notariële archieven, gerechtelijke archieven, oude belastinggegevens en het Kadaster. Daarnaast worden militairen uitgelicht, want in elke stamboom komen militairen voor. Tijdens deze cursus leer jij welke bronnen je allemaal kan gebruiken om meer te leren over jouw stamboom.

Cursus data en locaties

Wil jij aan de slag met je stamboom? Het is belangrijk dat je de basiskennis hebt van stamboomonderzoek. Heb je die? Kom dan langs in Bibliotheek Sneek op donderdag 5, 12, 19 en 26 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Meld je aan via: bmf.op-shop.nl/verdiepingscursus-stamboomonderzoek.